"Governos não têm resolvido". Alcochete devolve críticas sobre casas sobrelotadas

A Câmara de Alcochete não aceita as críticas da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Ana Catarina Mendes considera inadmissível que as autarquias não fiscalizem as habitações onde vivem os migrantes, nomeadamente em Lisboa e Alcochete.

Em declarações à Renascença, o autarca de Alcochete, o socialista Fernando Pinto, diz que o Governo devia estar mais empenhado no combate à apanha ilegal de bivalves no estuário do Tejo.

“Eu não me revejo absolutamente nada no que são as declarações da senhora ministra, porque aquilo que a senhora ministra aborda é apenas e só um problema colateral de um problema maior no que diz respeito a Alcochete e que tem a ver com a apanha ilegal de bivalves”, diz Fernando Pinto.

O autarca assegura que, desde que tomou posse, em outubro de 2017, não tem “feito outra coisa que chamar a atenção dos mais diversos organismos para esta questão ilegal que acontece no estuário do Tejo”.

E, segundo o presidente da Câmara de Alcochete, “existe um conjunto de problemas, nomeadamente na habitação, mas também no que diz respeito à falta de cumprimento de fiscalização tributária, à falta de fiscalização ambiental, à falta de manutenção e preservação da ordem pública que os governos não têm conseguido resolver”.