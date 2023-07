Deixe o carro em casa. Carris Metropolitana com linha gratuita para ir à praia

"Este verão, deixe o carro à porta e vá à praia sem preocupações com a Carris Metropolitana." É este o convite feito pela empresa de transportes públicos da Grande Lisboa no seu site, onde dá conta de uma nova linha para "agilizar a ligação entre a Moagem de Sampaio e o Terminal de Sesimbra, facilitando os acessos às praias do Ouro e da Califórnia".

Trata-se da linha 3223, com paragens no Terminal de Sesimbra e na Avenida SV Melo, em Santana, que até 17 de setembro vai garantir viagens grátis para aquelas duas praias de Sesimbra entre as 8h e as 20h, com partidas de 40 em 40 minutos.

"Por iniciativa da Câmara Municipal de Sesimbra, esta linha será gratuita, sendo, no entanto, obrigatória a aquisição de tarifa de bordo ou validação zapping, ambos a custo zero. Os passes navegante metropolitano e navegante Sesimbra são igualmente válidos nesta linha", indica a Carris Metropolitana no comunicado.

O objetivo da linha 3223 é "diminuir os elevados fluxos de trânsito que se verificam no município durante a época balnear, tornando mais cómodas as deslocações para as praias do centro de Sesimbra".

O percurso foi desenhado pela autarquia e a Carris Metropolitana para "melhorar a mobilidade dos habitantes e veraneantes nos meses de verão, reafirmando o compromisso com uma área metropolitana de Lisboa (AML) cada vez mais conectada".