Universidade da Beira Interior cria licenciatura em Inteligência Artificial

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai lecionar, a partir do ano letivo 2023/24, uma licenciatura em "Inteligência Artificial e Ciência de Dados", anunciou aquela instituição de ensino superior sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Este 1.º ciclo centra-se nestas duas áreas e os interessados podem concorrer a uma das 20 vagas disponíveis no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), entre 27 de julho e 7 de agosto, que tenham como provas de ingresso um dos seguintes conjuntos - "Matemática A" ou "Biologia e Geologia" e "Matemática A" ou "Física e Química" e "Matemática A".

"Um diploma em IA (inteligência artificial) capacita os estudantes universitários com competências multidisciplinares e versáteis, fornecendo uma perspetiva de carreira atraente e a oportunidade de contribuir para o avanço da tecnologia em múltiplos domínios", disse, citado num comunicado enviado à agência Lusa, o diretor da nova licenciatura, Hugo Proença.

Segundo aquele responsável, os conhecimentos em inteligência artificial e de análise de dados (IA/CD) são atualmente "altamente valorizados pelos empregadores, já que este tipo de tecnologias tem vindo a revolucionar setores como saúde, finanças, produção e transporte".

Os alunos vão ter conhecimento dos mais avançados algoritmos, técnicas e ferramentas, ficando com capacidade para o desenvolvimento de sistemas inteligentes para resolução de problemas em múltiplos domínios, além de conhecimentos de programação.

Curso promove "pensamento crítico"

O curso vai também promover o "pensamento crítico", assim como as "capacidades de análise e resolução de problemas".

"É imperativo que estes profissionais se mantenham atualizados com os últimos avanços e tendências, permitindo que permaneçam na vanguarda da inovação e impulsionem futuras descobertas", explicou Hugo Proença.

De acordo com a UBI, esta formação vai fornecer "conhecimentos transversais, fruto de uma preparação sólida em matemática, ciência da computação, estatística, assim como nos diversos domínios da IA/CD, abordando os conceitos fundamentais na área e focando-se nas estratégias específicas que permitem manipular diferentes tipos de dados - dados tabulares, imagens, vídeos e texto".

Entre as saídas profissionais, destacam-se a investigação e desenvolvimento de novos paradigmas de sistemas inteligentes, aplicação de tecnologias inteligentes de análise de dados, planeamento e desenvolvimento de novas abordagens de negócio, baseadas em sistemas inteligentes, numa perspetiva global, e a integração em unidades empresariais de larga escala com vista à otimização de processos e de produção, baseada na análise inteligente de dados.

Este curso, do departamento de Informática da Faculdade de Engenharia, tem disponíveis 15 bolsas de incentivo ao programa UBImpulso Jovens STEAM, no valor de 500 euros, para alunos do primeiro ano.