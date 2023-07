Queda de parapente causa um morto no Cadaval

Um cidadão de nacionalidade inglesa, morreu terça-feira na sequência da queda do parapente em que seguia em Vale Bom, no concelho do Cadaval perto da Serra de Montejunto, disse o comandante dos bombeiros locais.

David Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, afirmou à agência Lusa que, pelas 20h45, um popular deu alerta da queda de um parapente naquela localidade.

Os bombeiros efetuaram buscas para localizar o parapente e o seu ocupante "em local de difícil acesso", vindo a encontrá-los poucas horas depois.

A vítima, um homem, de nacionalidade inglesa e de 54 anos, foi assistido no local, mas acabou por não resistir e o óbito foi declarado no local.

A mesma fonte adiantou que o local não costuma ser utilizado para a prática de parapente.

No local estiveram seis operacionais e seis veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha e uma ambulância dos bombeiros locais.