PS trava presidente do BCE no Parlamento, mas admite presença em comissão

O PS travou nesta quarta-feira o requerimento do Bloco de Esquerda para que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, seja ouvida em plenário da Assembleia da República, mas admitiu ponderar a sua presença em comissão.

Esta posição da bancada do PS foi transmitida pela porta-voz da conferência de lideres parlamentares, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, depois de ter sido questionada se houve consenso em torno do agendamento da proposta do Bloco de Esquerda no sentido de Christine Lagarde ser ouvida em plenário dentro em breve.

Lagarde "faltou ao respeito aos portugueses"

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, condenou as posições defendidas por Christine Lagarde, na semana passada, durante um fórum dos bancos centrais, em Sintra, em que advogou a continuação da política do BCE de aumento das taxas de juro.

Mariana Mortágua considerou que essas posições da presidente do BCE "merecem o maior repúdio", porque Lagarde "faltou ao respeito aos portugueses" e que deverá comparecer perante o parlamento.