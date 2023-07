Presidente da Câmara de Caldas da Rainha declara luto pelo Hospital do Oeste

O presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha publicou esta quarta-feira uma carta aberta aos caldenses, em que declara que, “enquanto autarca”, não vai aceitar que o concelho fique sem hospital.

A tomada de posição do autarca surge na sequência da decisão do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de construir o novo centro hospitalar do Oeste no Bombarral.

“Não posso aceitar uma decisão que vai claramente contra os interesses da população que me elegeu, por maioria de razão quando essa decisão implica o fim de cuidados hospitalares no Concelho”, escreve.

Vítor Marques lamenta que “apesar de todo os esforços coletivos” realizados “para que o novo hospital do Oeste fique em Caldas da Rainha e Óbidos”, o ministro tenha feito outra escolha.

“Quando nos batemos pela construção do Novo Hospital em Caldas e Óbidos, não estamos a lutar apenas por um novo equipamento, estamos, sobretudo, a lutar por não perder uma unidade de Saúde onde o Município se prepara para investir cerca de 700 mil euros – cerca de 70% do custo total da obra – e que é absolutamente vital para a saúde e a qualidade de vida dos caldenses, para o progresso económico da região e para a manutenção da coesão deste território no panorama regional e nacional”, argumenta.