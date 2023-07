Marcelo deixa hospital após desmaio. "Foi uma quebra de tensão repentina"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu alta do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde foi assistido e realizou exames após ter desmaiado esta quarta-feira durante uma visita ao uma faculdade no Monte da Caparica.

"Sinto-me muito melhor. Aconteceu-me o que tinha acontecido em Bragança em 2018. Foi uma quebra de tensão repentina", disse o chefe de Estado aos jornalistas à saída do hospital.

Marcelo Rebelo de Sousa conta que tomou um Fortimel, mas não almoçou antes da cerimónia na Faculdade de Ciências da Universidade Nova, no Monte da Caparica.

"Eu não costumo almoçar, fui a conduzir. A cerimónia deu-se bem (...) Acabei por beber um Moscatel quente mais tarde, mas eu acho que deve ter interagido com a digestão. E comecei a sentir logo a seguir… Fui acompanhar a ministra, que foi a uma manifestação de investigadores, e depois comecei a ter os mesmos sintomas que tive em Braga, uma quebra de tensão repentina, o chamado fenómeno vagal, senti tudo distanciado, afastei-me e tentei fazer o que fiz em Braga: chegar ao edifício sem ter desmaiado. Mas já não consegui. mas foi muito curto comparado com o de Braga."

O Presidente deixa o Hospital de Santa Cruz com um Holter, um dispositivo que mede a tensão ao longo do dia, e com a recomendação médica para beber mais água.