Luís Miguel Gouveia é o novo chefe da administração do Hospital Amadora-Sintra

O administrador hospitalar Luís Miguel Gouveia foi nomeado presidente do Conselho de Administração do Hospital Fernando Fonseca, entrando esta quarta-feira em funções, após término do mandato da anterior equipa, anunciou o Ministério da Saúde.

Além de Luís Miguel Gouveia, o novo conselho de administração do Hospital Fernando Fonseca (HFF), que serve os concelhos de Amadora e Sintra, é constituído por Bárbara Flor de Lima, que será a nova diretora clínica do hospital e Maria de Fátima Neves, nomeada enfermeira diretora e Julieta Dias Ribeiro que assume o cargo de Vogal Executiva.

“O novo Conselho de Administração foi proposto pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e é designado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Saúde e das Finanças, para um mandato de três anos”, refere o Ministério da Saúde em comunicado divulgado hoje.

O Ministério da Saúde “reconhece e agradece todo o trabalho e empenho da equipa que agora cessa funções, renovando o compromisso na consolidação da gestão das unidades do Serviço Nacional de Saúde em 2023 e o caminho de defesa de um serviço público de saúde que responda às necessidades da população”.

Luís Miguel Ferreira Rodrigues Gouveia é licenciado em Gestão de Marketing pelo Instituto Português de Administração de Marketing, com uma Pós-Graduação em Administração Hospitalar pela Universidade Nova de Lisboa – Escola Nacional de Saúde Pública, tendo ao longo dos últimos 28 anos, exercido funções executivas em diferentes instituições da saúde, no setor público e privado, tendo sido vogal do HFF, administrador executivo do Hospital de Cascais e administrador executivo do Hospital Lusíadas Amadora.

No final de junho, a Ordem dos Médicos criticou a demora na nomeação do conselho de administração e da direção clínica do Hospital Amadora-Sintra, lembrando que o conselho de administração tinha terminado o mandato em dezembro 2022 e a direção clínica apresentado a sua demissão em março de 2023.