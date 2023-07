Linha Amarela do Metro de Lisboa vai encerrar às 21h esta sexta-feira

A linha Amarela do Metropolitano de Lisboa e as estações de Telheiras e Campo Grande, na linha Verde, vão encerrar na sexta-feira às 21h00, para conclusão dos trabalhos das obras de expansão da rede, anunciou a empresa.

"Para permitir a integração na rede em operação dos trabalhos realizados, será necessário encerrar a totalidade da linha Amarela e as estações Telheiras e Campo Grande da linha Verde, a partir das 21h00 (hora de partida do último comboio de cada estação terminal) de dia 7 de julho", refere o Metropolitano de Lisboa em comunicado.

No sábado, a estação de Telheiras (linha Verde) será reaberta e, na linha Amarela, voltará a ser possível circular entre as estações de Campo Grande e Cidade Universitária.

A circulação na linha Amarela entre Odivelas e Rato voltará a ser efetuada com comboios de seis carruagens, sendo que, na linha Verde, a circulação de comboios de seis carruagens foi reposta em 12 de junho.

Com inauguração prevista em 2024, a nova linha circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um anel circular no centro de Lisboa, e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e a 1h00.