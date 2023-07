Criança de 11 anos e um homem baleados no Vale da Amoreira

Uma criança de 11 anos foi baleada na terça-feira à noite no Vale da Amoreira, no Barreiro, distrito de Setúbal.

A informação foi confirmada à Renascença esta quarta-feira pela PSP, que adianta que o menor foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos considerados ligeiros, após agentes da polícia terem prestado primeiros socorros no local da agressão e chamado o 112.

Em comunicado, a PSP adianta que, segundo relatos de uma testemunha, o rapaz estava na rua quando foi atingido disparos por parte de desconhecidos.

Há ainda registo de outra vítima, um homem de 24 anos, também com ferimentos ligeiros, que foi assistido no Hospital do Barreiro.

Não se conhecem os autores dos disparos nem as suas motivações. A investigação do caso está agora entregue à Polícia Judiciária (PJ).