Costa já falou com Marcelo: "Presidente está bem disposto"

O primeiro-ministro, António Costa, já falou com Marcelo Rebelo de Sousa, após o desmaio do Presidente durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, António Costa garantiu que o Presidente da República "está muito otimista de que irá poder sair (do hospital) ainda hoje ao fim do dia" e que "já foi ele a atender o telefone e estava bastante bem disposto".

"Espero que não tenha passado de um susto", afirmou.

"De facto, a ministra da Ciência alertou-me, estava ao lado do Presidente da República, de que tinha havido um problema e depois fui mantendo o contacto com a Casa Civil, mas agora já foi o Presidente da República a atender, está bem disposto", contou Costa, destacando que Marcelo se encontra com "bom sentido de humor" e "otimista sobre as próximas horas".

Sobre a questão da alta, o primeiro-ministro disse que seriam os médicos a "avaliar". Sem avançar qual a causa do desmaio do Presidente, referiu apenas que foi algo "súbito" e que Marcelo "não parecia preocupado com o seu próprio estado de saúde", afastando a gravidade da situação.

Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro disse ainda, em tom de brincadeira, que é "inútil" dizer a Marcelo Rebelo de Sousa para "abrandar o ritmo", porque não "faz parte do seu estado vital" e que "há pessoas que ganham energia em andamento, é esse o seu caso".