CIP afirma que empresas devem utilizar teletrabalho durante a Jornada Mundial da Juventude

"Nós, na CIP, já demos uma indicação para que, sempre que possível, as nossas empresas, as nossas associações recomendem nesse período, aquelas que são impactáveis da visita de sua santidade [Papa Francisco] e pela promoção das jornadas, que, nesse período se possa utilizar o teletrabalho", afirmou Armindo Monteiro, à margem de uma reunião da Concertação Social.

A CIP representa 320 associações empresariais, onde estão as maiores empresas nacionais, correspondendo a 1,8 milhões de trabalhadores, em setores como a indústria, comércio, turismo e agricultura, indicou. .A Jornada Mundial da Juventude realiza-se entre 1 e 6 de agosto.

A Câmara de Lisboa já anunciou que vai conceder tolerância de ponto aos trabalhadores do município no dia 4 de agosto, para poderem participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e recomenda teletrabalho de 31 de julho a 3 de agosto.

"No âmbito da viagem apostólica de sua santidade o Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que ocorrerá em Lisboa e por forma a permitir que os trabalhadores do município se associem às celebrações deste evento de relevância e dimensão única para a nossa cidade, concedo aos trabalhadores do município de Lisboa tolerância de ponto no dia 4 de agosto", lê-se no despacho assinado em 26 de junho pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD).

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da JMJ vão ter lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.