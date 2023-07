Benfica. Eucalipto cai e atinge três carros e três apartamentos

Um eucalipto de grandes dimensões caiu esta quarta-feira de manhã na Estrada dos Arneiros, em Benfica, Lisboa.

Segundo apurou a Renascença no local, a árvore, com cerca de 20 metros, atingiu três veículos e três apartamentos.

Não há feridos a registar, apenas danos materiais.

No local estão diversos elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que procedem à remoção da árvore. Também no local encontra-se um veículo da Polícia Municipal.

O alerta foi dado às 06h40, junto ao Jardim do Eucaliptal de Benfica.