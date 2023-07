"Uma honra muito grande". Paredes constrói altar da JMJ e cadeira do Papa

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 visitou, esta terça-feira, as empresas produtoras de mobiliário para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O altar do Parque Tejo e a cadeira que o Papa Francisco irá usar no encontro com o Presidente da República, em Lisboa, são apenas alguns dos dos móveis que vão viajar de Paredes para Lisboa.



O mobiliário será construído pelas empresas Laskasas e Fenabel, às quais a Câmara de Paredes lançou o desafio.

"É um abraço que se dá à comunidade toda", é assim que nos é descrito o altar onde o Papa vai falar aos jovens no Parque Tejo.

Celso Lascasas, presidente do grupo Laskasas, a fábrica de Rebordosa que vai produzir algumas das peças de mobiliário para a JMJ não esconde o entusiasmo e explica que foi "tudo projetado com um gabinete de arquitetura".

"O que posso dizer é que é uma honra muito grande. Fizeram-me um convite, à minha marca, e eu aceitei logo no primeiro segundo. Fiz questão em doar todas as peças. Portanto, é um orgulho muito grande", conta o presidente da empresa da fábrica que está a construir o altar, o púlpito e a cadeira do Papa.

Além disso, será também esta a empresa responsável pelas as cadeiras para os participantes nas cerimónias, bem como as duas cadeiras para os diáconos assistentes e as destinadas aos cardeais celebrantes, que estarão na missa no Parque Tejo. A Laskasas será ainda responsável pela criação da base do andor da imagem de Nossa Senhora de Fátima que estará naquele momento da JMJ.



Um quilómetro mais à frente, outra fábrica - a Fenabel - também se encontra a preparar cadeiras, mas, desta vez, as cadeiras onde se vão sentar o Papa e o Presidente da República, no Palácio de Belém, e outra que servirá para encontros privados de Francisco.

Mario Leite, presidente desta empresa, afirmou que será um orgulho ver as suas cadeiras associadas a um momento histórico.

"No fundo, vamos fazer duas cadeiras para o Papa e uma para o Presidente da República. É um orgulho. A Câmara lançou-nos um repto e nós aceitamos", conta, destacando ainda a importância do momento.



"É mais um momento de orgulho para a empresa e para os nossos colaboradores".

O palco e as cadeiras já estão em fase de acabamentos e estão prestes a tornarem-se peças históricas, como sublinha, de visita a estas fábricas, D. Américo Aguiar.

"Estamos a falar das duas cadeiras que vão ser usadas na frente do Palácio de Belém, quando o Santo Padre for recebido em Belém. A cadeira dele e a cadeira do senhor Presidente da República, que vão ser muito idênticas, apenas diferentes nas medidas ergonómicas. E também, depois, na sessão que acontecerá no Centro Cultural de Belém", explica.

"São peças que depois ganham história. Sabemos que a empresa oferecerá à Presidência da República as que serão utilizadas no Palácio de Belém. Por isso, acabam por ser peças que ficam no espólio da Presidência da República e a marcar esta presença do Papa, este momento único da História", acrescenta.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, sendo esperados cerca de 1,5 milhões de pessoas.



A edição deste ano contará com a presença do Papa Francisco, que estará em Portugal entre 2 e 6 de agosto. As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.