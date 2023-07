Papa ficou "muitíssimo feliz" com proposta de amnistia

O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), D. Américo Aguiar, diz que o Papa Francisco ficou "muitíssimo feliz" com a possibilidade associar uma amnistia e perdão de crimes a jovens devido à sua visita a Portugal.

O presidente da Fundação JMJ falou aos jornalistas numa visita, esta terça-feira, a empresas responsáveis pelo mobiliário da JMJ, e pediu aos partidos políticos para não perderem foco no que é "essencial", perante as dúvidas de constitucionalidade sobre a proposta do Governo.

O bispo auxiliar de Lisboa contou a reação do Papa, que mostrou felicidade pela "possibilidade de associar à sua presença em Portugal um gesto de misericórdia e de perdão em relação aos jovens em especial", mas não quis fazer "comentários sobre os comentários" dos últimos dias.

No entanto, deixou o pedido ao Parlamento e aos partidos para não se perderem do "gesto de misericórdia para com quem falhou em algum momento da sua vida".

Depois de fazer uma "declaração de interesses" e dizer que tem "umas multazinhas que gostava que fossem apanhadas pela amnistia", D. Américo Aguiar explicou não sentir nenhum "desconforto" que a amnistia "seja para toda a gente". Mas reiterou que "a idade dos jovens da Jornada Mundial da Juventude é de facto entre os 16 e os 30 anos", não sabendo dizer se é "inconstitucional ou inconveniente".