Incêndio em armazém de madeira afinal não atingiu Antarte

A Antarte, empresa portuguesa no setor do mobiliário e decoração, anunciou esta terça-feira que o incêndio que deflagrou, esta manhã, num armazém de madeiras em Reborbosa, concelho de Paredes (Porto), não atingiu as suas instalações.

“O incêndio decorreu numa empresa próxima à Antarte mas a pronta intervenção dos bombeiros permitiu que tudo se resolvesse de forma rápida. (…) em nenhum momento, os seus trabalhadores ou os seus produtos foram atingidos ou comprometidos pelo incidente próximo, estando a trabalhar a 100%”, lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

A Proteção Civil tinha indicado, inicialmente, que o fogo estava a acontecer nas instalações da empresa de mobiliário Antarte em Rebordosa, mas segundo o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto depois avançou à Lusa, as chamas não chegaram a atingir a empresa Antarte.

As chamas deflagraram no exterior do armazém da JP Vieira Andrade, situado na Avenida da Zona Industrial 221, e localizado junto à empresa de mobiliário Antarte, indicou à Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O incêndio, que destruiu um “lote de madeira serrada (em prancha) que estava no exterior para secar”, da fábrica de madeiras JP Vieira Andrade, foi extinto pelas 08h53 e ninguém ficou ferido.

O incêndio deflagrou numa zona industrial e foi combatido com 27 operacionais, apoiados por 10 veículos.

O alerta foi recebido pela proteção civil às 06h49.