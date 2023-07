Governo mantém ISP dos combustíveis em julho mas aumenta taxa de carbono

O Governo mantém inalterado, este mês, o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) dos combustíveis, atualizando a taxa de carbono em dois cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina, anunciou o Ministério das Finanças.

Em julho o desconto no ISP traduz-se em 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina, a que se soma a atualização - dois cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina - do adicionamento sobre as emissões de CO2 (taxa de carbono), que foi iniciado em maio.

A redução da carga fiscal em julho, segundo o comunicado, passa a ser de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 27 cêntimos por litro de gasolina.

Em junho, a redução tinha sido de 28 cêntimos por litro de gasóleo e de 30 cêntimos por litro de gasolina.

O executivo anunciou que mantém também em julho a redução do ISP aplicável ao gasóleo agrícola, de seis cêntimos por litro.