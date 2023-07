Dois em cada 10 alunos frequenta o ensino privado

Dois em cada 10 alunos frequentavam escolas privadas no ano letivo de 2021/2022, ano em que havia mais de dois milhões de crianças e jovens inscritos desde o ensino pré-escolar até ao superior.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) e revelam que 80% dos mais de dois milhões de alunos matriculados frequentavam estabelecimentos de ensino públicos.

Quase metade dos alunos (cerca de 930 mil) estava no ensino básico, do 1.º ao 9.º ano, havendo outros 397 mil no secundário.

Em estabelecimentos de educação pré-escolar havia pouco mais de 259 mil crianças, quase metade dos alunos que naquele mesmo ano já estavam no ensino superior (433 mil).

Havia ainda 623 crianças e jovens cujas famílias optaram por um modelo de ensino individual ou doméstico, sendo que os dados mostram que esta é uma opção mais usada no início dos estudos: se no ensino básico havia 592 crianças, no secundário já só estavam 31 adolescentes em ensino doméstico ou individual.



Taxas de retenção variáveis

Os dados hoje divulgados pela DGEEC recordam ainda a taxa de retenção e desistência no ensino básico, que tem vindo a descer ao longo dos últimos anos: em 2022 estava em 3,1%.