Centro Hospitalar de Leiria diz não haver motivo de alarme apesar de "constante pressão" sobre as equipas

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) considerou, esta terça-feira, não haver motivo de alarme apesar da "constante pressão" sobre as equipas, após médicos da Pediatria terem exigido o fecho da urgência pediátrica no período noturno e do bloco de partos.

"O conselho de administração do CHL garante que não há motivo de alarme para as populações a quem dá resposta, apesar da constante pressão pública sobre as equipas, e tem mantido o diálogo interno e externo, inclusivamente com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que tem acompanhado a situação de perto", refere uma resposta escrita da unidade hospitalar à agência Lusa.

Médicos da Pediatria do CHL exigem o fecho da urgência pediátrica no período noturno e do bloco de partos e pedem que não seja aceite a atividade obstétrica do Hospital de Caldas da Rainha.

Num abaixo-assinado, a equipa médica do serviço de Pediatria do CHL exige, quando nos turnos haja indisponibilidade de elementos para escala e fique apenas um pediatra, o encerramento da urgência pediátrica "a todas as admissões externas", a partir das 20h00, "de forma a garantir os cuidados adequados e em condições de segurança para os doentes internados".

Os médicos pedem ainda o fecho do bloco de partos, dado "não ser possível assegurar a assistência aos partos distócicos ou a qualquer emergência de reanimação neonatal", defendendo que "todas as grávidas com condições de transferência" devem ir para outras unidades hospitalares.

Os 30 médicos exigem também que não seja aceite o desvio para o CHL da atividade assistencial do serviço de Obstetrícia (internamento, bloco de partos e urgência obstétrica) da maternidade do Hospital das Caldas da Rainha, lê-se no abaixo-assinado.

À Lusa, o conselho de administração garante que "a resposta às necessidades dos utentes do serviço de Ginecologia/Obstetrícia e da urgência pediátrica tem sido assegurada, como habitualmente", esclarecendo que a escala deste mês da "urgência pediátrica está completa e estão a ser finalizadas as escalas dos meses seguintes".

Manifestando "o seu profundo agradecimento às equipas de profissionais que têm dado resposta às grávidas e às crianças que acorrem aos seus cuidados de saúde", o conselho de administração afirma compreender "a manifestação de preocupação dos profissionais de pediatria pela falta de clínicos".

A unidade de Leiria esclarece ainda que "o acordo com o Centro Hospitalar do Oeste, com o reforço e integração de profissionais de saúde da área de Ginecologia/Obstetrícia nas escalas do CHL, tem decorrido dentro da normalidade", assegurando que o conselho de administração e "as respetivas direções dos serviços envolvidos têm monitorizado diariamente o seu funcionamento".

O abaixo-assinado adianta que, em novembro de 2022 e maio passado, a equipa médica já tinha demonstrado "as preocupações com o funcionamento da urgência pediátrica", sendo que "acresce agora outra situação", devido ao fecho da maternidade de Caldas da Rainha, do Centro Hospitalar do Oeste, este verão, com o desvio para o CHL da atividade assistencial.

"Foi decidido que a equipa médica e de enfermagem do serviço de obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha viesse reforçar as equipas médicas e de enfermagem do Hospital de Santo André [Leiria]", sustenta, realçando que não foi decidido pela tutela o mesmo reforço do serviço de Pediatria", pelo que "terá de manter o apoio já prestado anteriormente com a sobrecarga acrescida".

A 18 de abril, o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) anunciou que a maternidade do Hospital das Caldas da Rainha vai ser requalificada, obra que incide no serviço de Obstetrícia e no bloco de partos, e que obriga, até setembro, à transferência das grávidas para Leiria.

Contactado pela Lusa, o CHO esclareceu não haver "até ao momento comunicação formal de indisponibilidade por parte do CHL", recordando que "os termos da colaboração neste âmbito foram acordados entre as duas instituições, com a estreita orientação e a aprovação da Direção Executiva do SNS[Serviço Nacional de Saúde]".

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, abrangendo os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte de Alcobaça e de Mafra, com cerca de 298 mil habitantes.

Já o CHL integra os hospitais de Leiria, Pombal e Alcobaça.

Segundo o site, o CHL tem como "área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes".