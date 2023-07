Água retida desce em oito bacias hidrográficas do país

A quantidade de água armazenada desceu, em junho, em oito bacias hidrográficas e subiu em quatro, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), referentes ao estado de 12 bacias.

Os armazenamentos do mês passado por bacia hidrográfica eram, a 30 de junho, superiores à média, com exceção para as bacias do Sado, Guadiana, Mira, Arade e Ribeiras do Algarve, que volta a ser a que segura menos quantidade de água, apenas 11,7% da capacidade, quando a média é de 69,9%.

Ao contrário, as bacias do Lima, com 92,8%, do Mondego, 87,8%, do Ave, 87%, e do Cávado 83,9% eram as que tinham mais água e foram as que subiram o volume face a maio.

Das 57 albufeiras monitorizadas - a cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira - 23 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e dez têm disponibilidades inferiores a 40%.