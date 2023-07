Tumultos em França. Mais de 1.300 edifícios danificados e 5.700 carros incendiados

Mais de 1.300 edifícios foram danificados, quase 5.700 viaturas incendiadas e milhões em prejuízos em seis noites de tumultos em França, após a morte de um jovem durante uma operação policial.



Os números foram conhecidos esta segunda-feira num balanço avançado pelo Ministério do Interior.

Desde a noite de 27 de junho, foram detidas 3.354 pessoas por suspeita de envolvimento nos tumultos mais violentos dos últimos anos em França.

Nos confrontos com os manifestantes, mais de 700 membros das forças de segurança foram feridos, adiantam os dados do Ministério do Interior citados pela agência FranceInfo.

Na noite de domingo para segunda-feira, um bombeiro morreu quando combatia um incêndio num parque de estacionamento subterrâneo.

Os danos nos transportes são elevados. Autocarros queimados, comboios destruídos e infraestruturas esmagadas perfazem, para já, 20 milhões de euros de prejuízos em menos de uma semana.

Esta segunda-feira à tarde, autarcas de vários pontos de França manifestaram-se numa iniciativa para chamarem a atenção para a falta de meios.

Na terça-feira, os autarcas dos municípios afetados pelos motins dos últimos dias vão ser recebidos pelo Presidente Emmanuel Macron.

Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara de Paris, diz à Renascença que esperam políticas diferentes e polícia de proximidade.