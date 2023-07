Substituição do diretor do Centro Hospitalar de Lisboa é um "ajustamento normal", afirma ministro

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse esta segunda-feira, em Beja, que a substituição do diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) resulta de "assuntos normais de ajustamento" dos Conselhos de Administração do setor.

"São assuntos normais de ajustamento dos Conselhos de Administração. Não vejo que resulte daí nenhuma perturbação. São ajustamentos normais no funcionamento dos Conselhos de Administração", frisou Manuel Pizarro no final da iniciativa Saúde Aberta, no distrito de Beja.

O governante, de resto, assegurou que a saída de Pedro Soares Branco do cargo de diretor clínico do CHULC e o caso de uma grávida que foi transferida, no domingo, do Hospital de Santa Maria para uma maternidade privada "não tem mesmo uma coisa que ver com a outra".

"Há um problema de relacionamento no Conselho de Administração e uma tentativa de fazer com que o Conselho de Administração mantenha todas as condições de operacionalidade. Tive a ocasião de, em nome do ministério da Saúde, agradecer a Pedro Soares Branco por todo o esforço que fez nestes últimos três anos nas funções que ocupou no CHULC", concluiu Manuel Pizarro.

O Ministério da Saúde confirmou, esta segunda-feira, que "está em curso" a substituição do diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), o médico Pedro Soares Branco que assumiu o cargo em 2020.

"A substituição do diretor clínico do CHULC, por razões de serviço, está em curso", adiantou à agência Lusa o gabinete do ministro, antes das declarações de Manuel Pizarro, sem especificar as razões desta decisão.

Pedro Soares Branco tinha sido nomeado para o cargo de diretor clínico do conselho de administração do centro hospitalar no final de agosto de 2020, pela anterior ministra da Saúde, Marta Temido.

No âmbito dos estatutos dos centros hospitalares, os membros dos conselhos de administração são designados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde para um mandato de três anos, renovável uma única vez.

Pedro Soares Branco é especialista em medicina física e de reabilitação e foi, desde 2016, responsável por esta especialidade no CHULC.

O CHULC integra os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa, a que se junta a Clínica de Atendimento Pré-Operatório, localizada no antigo Hospital de São Lázaro e que permite aos utentes realizar todas as etapas prévias à cirurgia num único dia.