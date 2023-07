Primeira super-lua do ano pode ser vista esta segunda-feira

A primeira super-lua do ano vai estar visível esta segunda-feira à noite e vai parecer maior e mais brilhante. Isto acontece porque estará mais perto da Terra, a apenas 362 mil quilómetros.

Esta lua é chamada de “Lua do trovão", uma vez que nesta época do ano são frequentes as trovoadas.

A melhor hora para ver o fenómeno é ao nascer da lua esta segunda-feira, entre as 20h30 horas e as 21h00.

Este fenómeno vai acontecer quatro vezes ao longo do ano até final de setembro, de acordo com os astrónomos, incluindo a super-lua desta segunda-feira.

Depois da “Lua do trovão”, a próxima lua cheia será a Lua do Esturjão, a 1 de agosto. A 357 mil quilómetros da Terra, será a segunda maior super-lua do ano.