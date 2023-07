Linha Porto-Madrid via Trás-os-Montes "já valia a pena" só pela carga, defende Rui Moreira

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defendeu esta segunda-feira que uma linha ferroviária Porto-Madrid via Trás-os-Montes "só pela parte das mercadorias já valia a pena", mas manifestou mais reservas quanto ao transporte de passageiros.

"Pensando numa estratégia de desenvolvimento ligando com o porto de Leixões, ligando com aquilo que são os polos industriais, só pela parte das mercadorias já valia a pena", disse hoje Rui Moreira à margem da conferência "A Linha de Alta Velocidade Porto/Madrid - via Trás-os-Montes e Castela e Leão", que decorreu hoje na Câmara do Porto.

Nesta conferência foi apresentado o estudo da Associação Vale d"Ouro que sugere uma ligação de pouco mais de duas horas entre o Porto e Madrid via Trás-os-Montes, com ligação em Espanha por Zamora, podendo ser também uma alternativa na ligação Lisboa - Madrid.

"Como quando se constrói uma estrada, se ela transporta mercadorias também transporta passageiros. Acho que vale a pena fazer esta análise", vincou.

Rui Moreira salientou que esta ligação, do lado espanhol, não requer "grande investimento", uma vez que há já uma estação de alta velocidade em Zamora, com ligação a Madrid.

Porém, o autarca independente do Porto referiu que "a questão se coloca de maneira diferente" nos passageiros, apesar de ser "importante que o Porto e Madrid estejam ligados rapidamente", sendo uma ligação de duas horas e meia "altamente competitiva" numa altura em que é necessário "diminuir a dependência relativamente ao transporte aéreo".

"Agora, tudo isto atravessa um enorme território, um território de baixa densidade em que temos pouca população. Do ponto de vista estratégico, isto só faz sentido, como eu disse, se outras medidas de caráter político-económico fizerem com que essas cidades tenham crescimento", apontou Rui Moreira.

O presidente da Câmara do Porto antevê que se não houver essas medidas acontecerá com a ferrovia o que "o que aconteceu com o Túnel do Marão".

"O Túnel do Marão, que nós esperávamos que viesse a dar uma nova vida àquilo que são as regiões para além do Marão, acabaram por drenar", pois "há mais pessoas a virem para cá com as suas competências do que pessoas a ir daqui para lá", assinalou.

Rui Moreira considerou também "inviável" a hipótese de uma ligação Lisboa-Madrid através do Porto e Trás-os-Montes, como já sugeriu a Associação Vale D"Ouro, acrescentando que não acredita que "a ligação Lisboa - Madrid fique pelas cinco horas" noutros trajetos. .