Idoso esfaqueou esposa num lar da Santa Casa de Misericórdia de Fafe

Um homem de 88 anos esfaqueou, esta segunda-feira, a esposa, de 83, num lar da Santa Casa da Misericórdia de Fafe onde residem, no distrito de Braga, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.

O comandante dos Bombeiros de Fafe, Paulo Ferreira explicou à Lusa que a mulher “sofreu, pelo menos, golpes no pescoço e num braço” e que o marido “também ficou ferido no pescoço, quando se tentou matar”, tendo a situação sido descoberta por uma funcionária do lar.

“A situação ocorreu no quarto de ambos”, disse o bombeiro.

O alerta foi dado pelas 13h20, tendo ambos sido transportados para o Hospital de Guimarães com ferimentos ligeiros, acrescentou a fonte.

A GNR de Fafe tomou conta da ocorrência e a Polícia Judiciária está a investigar o sucedido.