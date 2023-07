Hospital Santa Maria. Ordem vai avaliar segurança e qualidade do serviço de obstetrícia

A Ordem dos Médicos (OM) vai fazer uma avaliação à qualidade e segurança do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A visita do responsável da Ordem dos Médicos acontece numa altura em que teve início o reencaminhamento de grávidas de baixo risco do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para unidades privadas.

Esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas, Manuel Pizarro abordou o caso de "uma senhora grávida" reencaminhada para um hospital privado, que "correu muito bem". "O sistema está a funcionar com tranquilidade."

O governante admite não estar satisfeito com a situação de "conflitualidade" no Hospital de Santa Maria, preferindo que não fosse necessário "recorrer a um serviço terceiro". "Mas quero dizer às pessoas para se sentirem tranquilas", reforça Pizarro.

"As grávidas que procurarem o [Hospital de] Santa Maria vão ser adequadamente tratadas: no próprio Santa Maria, se a situação clínica o justificar, ou num hospital privado, para onde nós enviaremos as pessoas com todo o acompanhamento, se isso for adequado."