Hospital de Santa Maria vai transferir mais duas grávidas

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai transferir mais duas grávidas para hospitais privados ainda esta semana.

Ao que a Renascença apurou, esta terça-feira uma parturiente, ali seguida, vai ter o bebé num hospital particular e há uma terceira já agendada para quarta-feira.

Desde domingo que o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) está a transferir grávidas de baixo risco por falta de capacidade de resposta.

Os obstetras recusam fazer horas extraordinárias para além das 150 por ano, previstas na lei, pelo que está a ser difícil completar as escalas.

As grávidas de risco continuam a ser seguidas no serviço de obstetrícia e a ter os bebés no Hospital de Santa Maria. Mas, ao que a Renascença apurou, nem essas equipas estão asseguradas: neste momento o hospital só consegue garantir três médicos por dia, entre especialistas e internos, quando precisa de quatro (o estabelecido para menos de 2.500 partos/ano).

Segundo foi possível apurar, as escalas estão a ser refeitas e não está fora de hipótese o centro hospitalar ter de recorrer a médicos tarefeiros para conseguir completar as equipas.

O Hospital de Santa Maria assegura em média entre seis a oito partos por dia, um pouco mais ao fim de semana, por causa do encerramento das maternidades que fecham de forma rotativa, nomeadamente, a de Loures e do São Francisco Xavier.