Foi demitido o diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Central, que inclui os hospitais de São José, Santa Marta, Estefânia e Maternidade Alfredo da Costa.

Fontes do Centro hospitalar confirma à Renascença o afastamento de Pedro Soares Branco, assegurando que a decisão partiu do Ministério da Saúde. Pedro Soares Branco estava no cargo desde 2020.

Contactado pela Renascença, o gabinete de Manuel Pizarro não avançou com as razões da medida, remetendo para mais tarde esclarecimentos sobre o assunto.

A saída de Pedro Soares Branco acontece numa altura em que o setor da saúde está envolto em polémica, nomeadamente no que toca à assistência a grávidas, bem como a falta de médicos de família.

Só nesta segunda-feira, em Odivelas, realizou-se uma vigília de protesto pela falta de médicos de família. A reportagem da Renascença encontrou grávidas e mulheres com crianças pequenas em filas desde domingo à noite para tentar marcar consulta.

Também esta segunda-feira o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) anunciou o encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Chaves entre 12 e 17 de julho.