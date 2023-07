Alerta em avião encerrou Aeroporto da Madeira

Um alerta de fumo num avião encerrou esta segunda-feira à tarde o Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, durante algum tempo. A situação já está normalizada.

O movimento no aeroporto do Funchal chegou a estar suspenso, devido ao alerta num avião da Ryanair, quando o aparelho se preparava para descolar com destino a Lisboa.



O avião foi evacuado, pelas 15h15, e o Plano de Emergência do Aeroporto Internacional da Madeira foi ativado.

No entanto, já foram retomadas as aterragens e descolagens.