Paredes. Incêndio faz quatro feridos e deixa 17 desalojados

Um incêndio num prédio em Paredes, na madrugada deste domingo, fez quatro feridos e deixou 17 pessoas desalojadas.

De acordo com o Correio da Manhã, o fogo deflagrou por volta das 3h40 na freguesia de Cristelo, tendo afetado os três andares do edifício e obrigado à evacuação do local. Uma das pessoas ficou ferida ao saltar do segundo andar do prédio, tentando escapar às chamas.

Segundo o mesmo jornal, uma das moradoras, grávida, acabou por entrar em trabalho de parto durante o incêndio. A mulher foi transportada para o hospital, onde o bebé já nasceu. A mãe encontra-se estável.



O incêndio já foi extinto, graças à ação de 26 bombeiros das corporações de Paredes e de Rebordosa. Além das nove viaturas dos bombeiros, também estiveram presentes no local elementos do INEM e da GNR.

A Polícia Judiciária está, neste momento, a investigar as possíveis causas do incêndio.