Meia centena de militares com intoxicação alimentar no aniversário da Força Aérea

Cerca de 50 militares da Força Aérea Portuguesa (FAP) apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, aquando das comemorações dos 71 anos deste ramos das Forças Armadas em Bragança.

Segundo o Jornal de Notícias, os elementos da FAP receberam tratamento médico ligeiro no hospital de campanha montado no local. O tenente-coronel Manuel Costa, responsável pelo gabinete de comunicação da Força Aérea, sublinha que "todos os militares foram assistidos, estão a reagir bem e a situação foi devidamente ultrapassada".

De acordo com o mesmo responsável, os membros da Força Aérea "começaram a apresentar sinais de intoxicação alimentar na manhã de domingo", como vómitos e diarreia. Não se sabe, para já, se os militares ficaram doentes devido à ingestão de alimentos contaminados em Bragança ou se terá ocorrido previamente.

"As autoridades sanitárias foram informadas e os delegados de saúde de Bragança e de Vila Real fizeram a recolha de amostras nos vários locais onde os militares fizeram refeições ou ingeriram líquidos, para apurar onde ocorreu a situação", explicou Manuel Costa.



Este domingo, Bragança recebe as celebrações do 71.º aniversário da Força Aérea Portuguesa, que contou com uma exposição de aeronaves e um festival aéreo no aeródromo local. Os militares doentes não chegaram a participar nas cerimónias.