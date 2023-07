Adjunto do gabinete de Costa nomeado presidente do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

O Governo nomeou este sábado Ivo Oliveira para presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), com sede social em Vila Real.

A nomeação foi divulgada pelo Ministério da Saúde e CHTMAD, que agrega os hospitais de Vila Real, Chaves e Lamego.

O mandato do até agora conselho de administração terminou em dezembro de 2021 e, no início deste ano, a presidente do órgão, Rita Castanheira, pediu a renúncia do cargo que ocupava desde julho de 2019. Desde agosto de 2022 que o CHTMAD estava também sem direção clínica.

O novo conselho de administração vai ser presidido pelo ex-deputado, gestor e até agora docente no Ensino Superior Ivo Oliveira, o médico Francisco Esteves é o novo diretor clínico. Júlio Azevedo mantém-se como enfermeiro diretor e Sara Mota e Telma Correia assumem os cargos de vogais executivos, a primeira com o pelouro financeiro.

A nova equipa foi proposta pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e designado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Saúde e das Finanças, para um mandato de três anos.

Natural de Vila Real, Ivo Oliveira é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, possui um mestrado em Economia das Organizações e um doutoramento em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

De acordo com as notas curriculares divulgadas pelo ministério, era, desde 2019, adjunto no gabinete do primeiro-ministro, foi vogal executivo no conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (2018-2019) e adjunto no gabinete do ministro de Saúde no XXI Governo Constitucional (2015-2018).

Foi deputado à Assembleia da República (2014-2015) e exerce atividade docente em diversas instituições de Ensino Superior e desenvolveu investigação nas áreas da demografia, economia, sociedade, políticas públicas e desenvolvimento sustentável inclusivo.

O médico Francisco Esteves, que assume a direção clínica, é diretor do serviço de Medicina Intensiva desde 2016 e chefe de equipa do serviço de Urgência desde 2022. Júlio Azevedo é enfermeiro diretor do CHTMAD desde 2016.

Sara Mota é, desde 2016, vogal do conselho diretivo do Centro de Gestão de Medicina do CHTMAD, onde foi diretora do serviço de Aprovisionamento e responsável pelas aquisições dos Serviços Farmacêuticos, de 2005 a 2016.

Telma Correia é vogal do conselho diretivo do Centro de Gestão de Cirurgia do CHTMAD desde 2018, desde julho de 2020 que integra o grupo de trabalho para os Cuidados Prestados ao Doente no CHTMAD, onde coordenou também o Grupo de Trabalho que realizou o Plano para a Igualdade de Género.

Através de um comunicado divulgado este sábado, o Ministério da Saúde reconheceu e agradeceu o trabalho da equipa que agora cessa funções, renovando o “compromisso na consolidação da gestão das unidades do SNS em 2023 e o caminho de defesa de um serviço público de saúde que responda às necessidades da população”.



Nos últimos meses, a Ordem dos Médicos, através do Conselho Sub-regional de Vila Real, tem alertado para um “limite insustentável” no CHTMAD devido ao impasse na nomeação do novo conselho de administração e da direção clínica.

A situação estava também a causar preocupações entre os profissionais que ali trabalham, os utentes e partidos políticos e, em dezembro, a Assembleia Municipal de Vila Real aprovou uma moção a apelar à intervenção do ministro da Saúde.

A moção foi apresentada pela bancada do PSD na Assembleia Municipal e foi aprovada por unanimidade pelos restantes partidos, PS, CDS-PP e Chega.