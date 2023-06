Tempo quente põe em perigo máximo de incêndio 28 concelhos de cinco distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural 28 concelhos dos distritos dos distritos de Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado de incêndio estão cerca de 90 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja e Faro em risco muito elevado.

Já em risco elevado estão mais de 100 concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Segundo o IPMA, devido ao tempo quente, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até domingo.

Quatro distritos e costa sul da Madeira sob aviso amarelo

O distrito de Faro e a ilha da Madeira estão esta sexta-feira sob aviso amarelo por causa do tempo quente, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que vai alargar o aviso a Évora, Beja e Setúbal a partir de sábado.

O aviso amarelo está em vigor em Faro até final desta quinta-feira, enquanto na costa sul da Madeira se estende até final da tarde de domingo.

Segundo o IPMA, nos distritos de Setúbal, Évora e Beja ficará ativo a partir das 12h00 de sábado até às 18h00 de domingo.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê uma pequena descida das temperaturas mínimas, enquanto as máximas deverão subir, exceto no sotavento algarvio.

O céu vai estar pouco nublado ou limpo e o vento deverá soprar forte no litoral oeste e terras altas, em especial durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 11º em Bragança e os 21º em Portalegre, enquanto as máximas entre os 24º em Viana do Castelo e os 36º em Beja.