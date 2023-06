Sindicato Independente dos Médicos marca greve a 25, 26 e 27 de julho

O Sindicato Independente dos Médicos anunciou esta sexta-feira uma greve nacional nos dias 25, 26 e 27 de julho, além de outras paralisações às horas extraordinárias e regionais.

De 24 de julho a 22 de agosto estão marcadas greves às horas extra nos cuidados de saúde primários e à produção adicional nos hospitais.

"Não desejamos a greve que hoje anunciamos", afirmou Jorge Roque da Cunha, do SIM, no final de uma ronda negocial com o Governo.

"Não podemos aceitar acordos que não são justos", afirmou Roque da Cunha.

O SIM está disponível para continuar a negociar com o Ministério da Saúde, liderado por Manuel Pizarro, já a partir da próxima semana.

A Madeira não é abrangida pela greve regional "dada a atitude construtiva e respeitadora dos médicos que o Governo Regional tem tido e que permitiu a assinatura de Acordo com os Sindicatos", refere o SIM, em comunicado.

Calendário de greves do SIM:

1 - Greve nacional, nos dias 25, 26 e 27 de Julho;

2 - Greve regional no Centro, nos dias 9 e 10 Agosto;

3 - Greve nacional de Médicos Internos, nos dias 16 e 17 Agosto;

4 - Greve regional em LVT I, nos dias 23 e 24 Agosto;

5 - Greve regional no Alentejo, Algarve e Açores, nos dias 30 e 31 Agosto;

6 - Greve regional no Norte I, nos dias 6 e 7 Setembro;

7 - Greve regional em LVT II, nos dias 13 e 14 Setembro;

8 - Greve regional no Norte II, nos dias 20 e 21 Setembro;

9 - Greve às horas extra nos cuidados de saúde primários, de 24 de Julho a 22 de Agosto;

10 - Greve à produção adicional nos hospitais, de 24 de Julho a 22 de Agosto.

Fnam vai analisar proposta de valorização salarial

Já a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) disse aos jornalistas, após uma reunião no Ministério da Saúde, que recebeu uma proposta de acordo de melhoria salarial que deixa "muitas dúvidas".

"Hoje foi-nos entregue uma proposta de acordo de princípio onde há alguma valorização salariais, mas que deixa muitas dúvidas em relação às condições de trabalho. A FNAM vai ter que analisar com muito cuidado. Isso vai ser feito amanhã, no Porto", declarou Joana Bordalo e Sá, da Fnam.



A Fnam tem uma greve agendada para 5 e 6 de julho e, no sábado, vai "tomar decisões sobre greves futuras, provavelmente em agosto", disse Joana Bordalo e Sá.

[notícia atualizada - data das greves corrigida pelo SIM]