Obras da JMJ estarão prontas antes do previsto, diz Moedas

As obras para acolher a Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de agosto, vão, pela primeira vez no país, estar prontas mais cedo do que o previsto, garantiu nesta sexta-feira o presidente da câmara municipal de Lisboa.

À margem da assinatura do contrato de concessão para a instalação do laboratório oceano partilhado, que se vai situar na Doca e Pedroços, em Lisboa, Carlos Moedas afirmou que "estamos a duas, três semanas de ter o altar completamente feito e, portanto, pela primeira vez eu diria, isso acontece raramente no nosso país”.

Revelando que “já temos toda a parte da terraplanagem, da infraestrutura completamente feita”, o autarca considerou que tal se fica a dever à “capacidade da nossa câmara, dos nossos trabalhadores”. Pela primeira vez, no país, “estará tudo feito bem antes do evento”, insistiu o autarca.

Já quanto ao Plano de Mobilidade, o presidente da câmara lamentou que ainda não tenha sido apresentado.

Carlos Moedas “gostaria que fosse mais cedo”, porque “quanto mais cedo melhor” e salientou que “para tudo aquilo em que nós pudermos fazer para ser mais cedo, a câmara de Lisboa está aqui para ajudar".

Para o autarca, “a exigência é de todos, porque é das pessoas”. “As pessoas estão preocupadas, onde é que vão estacionar os carros, onde é que vão ter as suas atividades a funcionar, ou não, em certas ruas”, explicou Carlos Moedas.