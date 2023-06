Novo aeroporto. Santarém e Montijo não cumprem critérios de viabilidade

Montijo e Santarém, duas das possibilidades para acolher o futuro aeroporto de Lisboa, não cumprem todos os requisitos de viabilidade sob análise pela Comissão Técnica Independente.

A notícia é avançada pela CNN Portugal, que teve acesso ao relatório que faz uma primeira triagem das localizações, reduzindo de 17 para 9 as opções em cima da mesa.

Apesar desta primeira avaliação, Santarém e Montijo continuam na corrida. Questionado sobre a notícia, o ministro das Infraestruturas diz que é um facto que não são as melhores alternativas, com a comissão técnica a ir na direção do que ele próprio já tinha dito.

"O que eu disse e repito era apenas um facto numa análise multidimensional. E parece que o relatório confirma o que eu tinha dito. Não tenho mais nada a dizer face ao que sempre disse."

Ainda assim, sublinha João Galamba, é preciso aguardar pelas conclusões da Comissão Técnica Independente.

"Aguardamos serenamente a conclusão dos trabalhos da comissão técnica independente, que faz escolhas e análises em múltiplas dimensões. Essa é uma, há outras. E aguardemos pelos resultados finais. Ainda faltam uns meses e depois cá estaremos para tomar a decisão."

Nada a negociar no setor dos comboios

Questionado sobre as greves na CP e a ameaça de paralisações durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o ministro defende a administração da empresa, sublinhando o acordo alcançado com 15 dos 16 sindicatos.

"O Governo já fez, neste caso a CP já fez, aquilo que lhe competia e fê-lo bem, que é propor aumentos salariais num contexto de inflação difícil. E a demonstração que fez o bem foi que chegou a acordo com 15 dos 16 sindicatos."



Para João Galamba, "não há mais nada para negociar, nem nenhum aumento extra para além daqueles que já foram concedidos".



"A CP foi bastante contundente e enfática quanto às explicações que deu, nas críticas que fez à insistência do 16.º sindicato dos revisores nessa matéria. Portanto, aí apenas acompanho o que foi dito pela administração da CP e não tenho mais nada a acrescentar."