Mulher de 84 anos morre atropelada em Ponte de Lima

Uma mulher de 84 anos morreu esta sexta-feira atropelada por um carro em Gandra, no concelho de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

A ocorrência foi registada às 7h15 e cerca das 08h45, de acordo com informações recolhidas pela Lusa, o corpo da vítima estava a ser retirado do local.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse que se tratou de um atropelamento rodoviário.

Não foi possível obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente.

No socorro à vítima estiveram envolvidas uma Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e duas patrulhas da GNR.