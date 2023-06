Detido suspeito de abusar de filha de amiga. Menor tem 9 anos

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina de 9 anos, filha de uma amiga, na madrugada de quinta-feira, em Gondomar, anunciou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, de 41 anos e motorista, amigo da mãe da criança, aproveitando o facto de viver há alguns meses com as duas, foi criando uma relação de proximidade com a menina, com quem levou “a cabo atos sexuais de relevo”.

O alegado crime de abuso sexual de crianças agravado ocorreu em Melres, no distrito do Porto, segundo a PJ.

O suspeito, já com antecedentes policiais por tráfico de droga, vai ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.