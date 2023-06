Um morto e sete feridos em despiste em Beja

Um morto e sete feridos, dois em estado grave, é o balanço de um despiste ocorrido esta quinta-feira com um veículo ligeiro de passageiros em Beja, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

As vítimas são trabalhadores imigrantes, adianta a edição online do Jornal de Notícias.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta foi dado pelas 15h46, tendo o acidente ocorrido na Estrada Municipal (EM) 511, em Cabeça Gorda, Monte das Cabeceiras, no concelho de Beja.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR indicou que a vítima mortal é um homem, de 34 anos, e que a EM 511 encontra-se cortada ao trânsito para as operações de socorro.

Ainda de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, os feridos leves e um grave foram transportados para o hospital de Beja, estando ainda por definir para onde vai ser transportado o outro ferido grave.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 42 operacionais, entre os quais elementos de quatro corporações de bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por 15 viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e um helicóptero do INEM.