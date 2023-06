Taxa de desemprego baixa para 6,4% em maio

A taxa de desemprego em maio diminuiu para 6,4%, valor que se traduz numa ligeira descida de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a população empregada (4 931,8 mil) registou uma variação relativa positiva em relação ao mês anterior (0,1%), relativamente a três meses antes (0,3%) e a um ano antes (1,3%).

Em termos de população desempregada (338,6 mil) registou-se uma diminuição em relação ao mês anterior (1,7%) e a três meses antes (6,4%), tendo aumentado relativamente ao mês homólogo (8,5%).

A população inativa (2 416,8 mil) registou acréscimos em relação ao mês anterior e a três meses antes (0,1% e 0,2%, respetivamente) e um decréscimo por comparação com o período homólogo (2,5%).

Já a população ativa (5 270,4 mil) diminuiu em relação ao mês anterior (correspondendo a uma variação relativa quase nula) e 0,1% por comparação com fevereiro de 2023, tendo aumentado 1,7% relativamente a maio de 2022.

No que toca à taxa de taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,9%, o mesmo valor que o do mês anterior, inferior em 0,2 p.p. ao de três meses antes e superior em 0,4 p.p. ao do mesmo mês de 2022.