Portugal é considerado o sétimo país mais seguro do mundo e o quarto na União Europeia. A conclusão é do Instituto para a Economia e Paz que publicou, esta quarta-feira, a última edição do Global Peace Index.

Segundo este relatório, Portugal sobe uma posição relativamente ao ano transato, mas ainda distante do terceiro lugar alcançado em 2020. O nosso país é também o quarto de uma tabela que aborda o domínio da militarização, que inclui fatores como a importação de armas, o número de armas nucleares e a taxa de armamento pessoal.

O país considerado mais seguro do mundo volta a ser a Islândia. Segue-se a Dinamarca que ultrapassou a Irlanda, enquanto a Nova Zelândia subiu quatro lugares. A Áustria também subiu uma posição e Singapura fixou-se no 6º lugar. Eslovénia, Japão e Singapura completam o top dez de uma lista com 163 países.

Segundo os últimos dados do Instituto de Economia e Paz (IEP), com sede em Sydney, o Afeganistão é o país menos pacífico do mundo pelo oitavo ano consecutivo.

Na lista dos países menos seguros encontram-se também o Iémen, Síria, Sudão do Sul e República Democrática do Congo que continuam a ser os locais mais perigosos. Seguem-se, devido ao conflito em curso, Rússia e Ucrânia.

O Global Peace Index analisa 23 indicadores, que variam desde a segurança e proteção a conflitos nacionais e internacionais. Quanto maior a pontuação, menos pacífico é o país.

De acordo com os resultados deste ano, o nível médio de paz global deteriorou-se em 0,42%, com 84 países a melhorar e 79 a piorar face ao ano anterior.