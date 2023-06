Morte na A6. Adiado debate instrutório para 4 de setembro

Foi adiado para daqui a dois meses o debate instrutório relativo ao acidente na A6, que estava marcado para esta sexta-feira, dia 30 de junho.

A informação foi confirmada à Renascença por Magalhães e Silva, advogado do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Segundo Magalhães e Silva, em causa estão "dificuldades de serviço" e a "greve dos funcionários judiciais", motivos principais do adiamento.

O debate instrutório deverá acontecer, agora, a 4 de setembro.

Recorde-se que a audiência de Eduardo Cabrita já tinha sido suspensa a meio, a 9 de junho, pelo mesmo motivo. Na altura, já se adivinhava o reagendamento do debate instrutório precisamente por causa disso.

Em 18 de junho de 2021, a viatura oficial do governante atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da Autoestrada 6 (A6), ao quilómetro 77,600 da via, no sentido Estremoz-Évora.

A 3 de dezembro de 2021, o Ministério Público acusou Marco Pontes, motorista de Eduardo Cabrita, de homicídio por negligência, tendo, nesse mesmo dia, o então ministro da Administração Interna apresentado a sua demissão do cargo.