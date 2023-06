Incêndio no Lumiar ameaça casas, creche evacuada

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde na zona do Lumiar, em Lisboa, está a ameaçar várias csas e uma creche, que já teve de ser evacuada.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa disse à Renascença que foram já retiradas várias crianças da creche em risco.

Para o local estão a ser mobilizados vários meios. O incêndio está a lavrar numa zona de mato.

De acordo com informações da Proteção Civil no seu site oficial, pelas 16h estavam no local 67 bombeiros apoiados por 18 veículos.

[em atualização]