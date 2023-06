Pizarro: "Mais de 11,6 milhões de consultas nos centros de saúde até final de abril"

Mais de 11,6 milhões de consultas foram realizadas nos cuidados de saúde primários nos primeiros quatro meses do ano, enquanto as consultas nos hospitais subiram 3,8%, ultrapassando 4,5 milhões, anunciou esta quarta-feira o ministro da Saúde.

Manuel Pizarro, que está a ser ouvido esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde, destacou o "impressionante aumento" da atividade assistencial nos primeiros quatro meses do ano, sublinhando que, nos cuidados de saúde primários, as consultas presenciais estão a aproximar-se dos valores de 2019.

Na intervenção inicial na audição parlamentar, o titular da pasta da Saúde destacou ainda o aumento de 10,4% nas cirurgias face ao período homólogo, com 279.905 nos primeiros quatro meses do ano, e de 14,6% nos domicílios médicos, num total de 62.179.

Sobre as consultas de outros técnicos de saúde, apontou um aumento de 16%, num total de 331.195 acumuladas a abril de 2023, face ao período homólogo.

“O SNS [Serviço Nacional de Saúde] atingiu um nível de atividade nunca antes conseguido”, afirmou Manuel Pizarro, que aproveitou igualmente para destacar o aumento do consumo de medicamentos, sublinhando que o aumento de preços introduzido não teve consequências a este nível.

Questionado sobre como pretende atrair e fixar médicos no SNS, Manuel Pizarro disse que a generalização a todas unidades de saúde familiar do modelo de remuneração dos profissionais associada ao desempenho ajudará a aumentar a atratividade serviço público de saúde, sublinhando que se trata, não só de médicos, mas de enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais e todas as "novas profissões de saúde", como, por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e médicos dentistas.

Segundo o ministro, esta generalização do modelo de remuneração nas USF permitirá dar médico de família a mais 200 mil a 250 mil utentes.

Disse igualmente que o primeiro concurso, com 314 médicos recrutados, permitirá dar médico de família a meio milhão de portugueses.