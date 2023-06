Muçulmanos pedem que autarquia cumpra palavra e construa mesquita na Mouraria

Grandes rolos de papel, com um metro de largura, foram desenrolados em toda a extensão da praça do Martim Moniz, logo às primeiras horas da manhã. Pouco depois, começaram a chegar os fiéis, vestidos a rigor e de tapete de oração debaixo do braço, que colocaram por cima da extensa folha de papel colocada no chão. Tudo para assinalar o hajj, a peregrinação anual à cidade santa de Meca, que é considerada o último dos cinco pilares do Islamismo, e que cada muçulmano deve fazer, pelo menos uma vez na vida. Mesmo à distância, a peregrinação - que começou segunda-feira e se estende até ao próximo sábado - é assinalada, como neste caso, pela comunidade do Bangladesh.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alá é Grande, dizem em uníssono, perto do fim da oração, os mais de dez mil muçulmanos que ali se concentraram. A cerimónia acaba e Rana Taslim Udin, presidente do Centro Islâmico do Bangladesh, distribui abraços a quem a ele se dirige, pelo meio de centenas de pares de sapatos colocados ao lado dos tapetes de oração.

Rana aproveita a oportunidade para lembrar que a comunidade espera há anos por uma promessa da autarquia, de construir uma mesquita na Mouraria. Em concreto, na Rua da Palma.

"Não se esqueceram", acredita Rana, só que "há muitas polémicas na política. Falamos há muitos anos sobre isto, mas cada vez que muda um dirigente ou que pessoas, ateus, dizem que não querem aqui qualquer mesquita ou templo", o processo encrava.

"Só que neste momento, precisamos dela. E este é o tempo para construir uma nova mesquita".

Só naquela zona da cidade vivem mais ou menos 15 mil muçulmanos, não só do Bangladesh, mas de outros países do Médio Oriente, de África ou da Ásia.