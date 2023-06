Medina admite corrigir tabelas de IRS de contribuintes com filhos portadores de deficiência

O ministro das Finanças admitiu esta quarta-feira corrigir as tabelas de IRS dos contribuintes com filhos portadores de deficiência.

É a primeira vez que o Governo aborda este assunto. Durante uma audição no Parlamento, Fernando Medina admitiu fazer contas, garantindo que se houver necessidade, será feita a retificação no novo regime de retenção na fonte que entra em vigor agora em julho.

O Governo tem dito que o objetivo das novas tabelas de retenção na fonte é aliviar a carga fiscal.

No entanto, à Renascença, a especialista da DECO PROTESTE Soraia Leite refere que as famílias com portadores de deficiência "viam o seu salário mensal líquido inferior por comparação com o primeiro semestre".

"Com a aplicação das tabelas, passaria a auferir menos 63 euros", relata.

A especialista defende que seria fácil repor a justiça fiscal.

"Poderia facilmente ser corrigido. Estamos a falar de um problema circunscrito à parcela a abater. Uma mãe solteira com um filho com uma deficiência superior a 60% abate 34,29 euros, o que se somam 84,82 euros. Este cálculo, para resultar num valor mensal mais elevado, a última parcela devia ser superior", explica.