Função Pública envelhecida? "É preciso mais gente nova, mais qualificada e reconhecida"

O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública diz ser “urgente” uma renovação dos quadros do setor.

Em causa estão os números do boletim estatístico do emprego público, que indicam que os trabalhadores da Administração Pública estão cada vez mais envelhecidos e que a idade média destes trabalhadores ultrapassa os 48 anos.

Em declarações à Renascença, José Abraão reconhece que, “para além de ficar claro que é cada vez mais difícil ingressar na Administração Pública, a carreira é cada vez menos atrativa pela questão dos baixos salários e, por consequência, a nossa preocupação vai crescendo”.

Face ao quadro contínuo de envelhecimento dos quadros da Administração Pública, o sindicalista contrapõe: "é preciso mais gente nova, mais qualificada e reconhecida”.

“É necessário mudar este estado de coisas, de tal modo que se possa dizer aos jovens que venham para a Administração Pública, porque são mais bem remunerados, têm progressões mais fáceis nas suas carreiras e é aqui que podem naturalmente fazer um percurso profissional ao serviço do país e dos cidadãos”, conclui o secretário-geral da FESAP.

Os dados do boletim estatístico do emprego, disponibilizados pela Direção-geral da Administração e do Emprego Público, indicam que os oficiais dos Registos e do Notariado e o pessoal da administração fiscal são as carreiras mais envelhecidas.