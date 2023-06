Combate ao tráfico de droga. PSP faz 22 buscas em Lisboa, Amadora e Odivelas

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a fazer esta quarta-feira uma operação de combate ao tráfico de droga em diversas freguesias do concelho de Lisboa, Amadora e Odivelas, com especial incidência no Bairro da Cruz Vermelha.

Em comunicado, a PSP adianta que no decurso da operação, que começou às 05h, está a ser dado cumprimento a 22 mandados de busca domiciliária.

Segundo a polícia, os suspeitos “são responsáveis pela gestão de bancas de venda direta ao consumidor, pelo armazenamento e distribuição de estupefacientes nos locais de venda, bem como pelo impacto significativo no sentimento de segurança de alguns moradores”.

No inquérito que decorre na 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa são investigados vários suspeitos ligados à atividade de tráfico de droga, sendo esta atividade desenvolvida, em grande parte, no bairro da Cruz Vermelha, no concelho de Lisboa.

A operação conta com o apoio de diversas valências da PSP, nomeadamente a Investigação Criminal do COMETLIS, diversas Equipas de Intervenção Rápida e a Unidade Especial de Polícia através do Corpo de Intervenção.

No apoio a esta operação, estão também presentes equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).