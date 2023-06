Caso BSports. Tribunal de Penafiel ouve jovens

Dez jovens, alegadamente vítimas de uma rede de tráfico de seres humanos, na qual estará envolvido o ex-presidente da Assembleia Geral da Liga, Mário Costa, estão a ser ouvidas nesta quarta-feira no Tribunal de Penafiel.

As audições, para memória futura, dão seguimento às iniciadas esta segunda-feira, com outros jovens que descreveram as condições de vida que lhes eram proporcionadas na Bsports, em Famalicão.

A situação foi conhecida há cerca de 15 dias, na sequência de buscas realizadas pelo SEF em casa de Mário Costa e na Academia Bsports, em Riba d'Ave, Famalicão.

Ali estavam hospedados perto de cem jovens atletas estrangeiros, muitos deles menores, em camaratas fechadas a cadeado. Os jovens, que tinham acesso limitado ao exterior e que ficaram sem os documentos, eram muitas vezes sujeitos a medidas disciplinares e os seus movimentos eram controlados.