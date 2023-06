Acesso ao centro histórico de Sintra controlado eletronicamente a partir de segunda-feira

O acesso ao centro histórico de Sintra vai passar a ser controlado eletronicamente a partir de segunda-feira e proibido a viaturas sem dístico de circulação ou residente, informou esta quarta-feira a autarquia.

Atualmente, o acesso a não portadores de dístico de circulação ou residente pode ser feito entre as 19h00 e as 8h00, pela Rua Consiglieri Pedroso (Hotel Lawrence), de acordo com sinalização no local.

"Pretende-se com a implementação deste sistema de controlo promover melhores condições de circulação e estacionamento nesta zona para residentes e comerciantes", justifica a Câmara Municipal de Sintra, em comunicado.

Assim, a partir de segunda-feira a circulação no centro histórico de Sintra, no distrito de Lisboa, apenas será possível a moradores, táxis, cargas e descargas de mercadorias, bem como veículos detentores de um identificador.

"Para o acesso a equipamentos hoteleiros e de alojamento local será permitida a circulação de viaturas a eles destinadas, apenas se existirem locais de estacionamento atribuídos às unidades hoteleiras", é explicado na nota.

Relativamente às operações de cargas e descargas só serão permitidas entre as 7h00 e as 10h00 e as 17h00 e as 20h00, sendo que "para o efeito as viaturas apenas devem utilizar os espaços destinados a esse efeito".

"Na primeira fase de implementação do sistema, todo o processo será acompanhado pela Polícia Municipal de Sintra que garantirá a correta utilização do sistema", informa ainda a autarquia.

Os condicionamentos no acesso automóvel ao centro histórico de Sintra começaram em 2018, com criação de sentidos únicos na Volta do Duche e na Estrada de Monserrate.